Gedenken an gestorbene Feuerwehrleute mit Kranzniederlegung

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Totensonntag im oder nach ihrem Dienst gestorbenen Berliner Feuerwehrleuten gedacht.

Die traditionelle Kranzniederlegung am Feuerwehr-Ehrenmal am Mariannenplatz wurde auch von Staatssekretärin Franziska Becker ( SPD) und dem Landesbranddirektor Karsten Homrighausen begleitet. Anschließend wurde ein Gottesdienst in der St.-Thomas-Kirche abgehalten, wie die Feuerwehr am Sonntag bei X, ehemals Twitter, mitteilte.

Laut der Ankündigung sollte eigentlich Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) teilnehmen, die bei der Gedenkveranstaltung aber nicht anwesend war. Angaben der Feuerwehr zufolge sollte all derer gedacht werden, "die im Einsatz oder nach einem pflichterfüllten Leben von uns gegangen sind."

(dpa)