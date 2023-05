Cottbus will Galeria-Standort für 15 Millionen übernehmen

Die Stadt Cottbus will für 15 Millionen Euro das Grundstück und Gebäude von Galeria Kaufhof Übernehmen.

Die Stadt Cottbus will für 15 Millionen Euro das Grundstück und Gebäude von Galeria Kaufhof Übernehmen. Die Mehrheit der Stadtverordneten stimmte dem Kauf und der Kreditaufnahme am Mittwochabend zu, sagte der Sprecher der Stadt, Jan Gloßmann, am Donnerstag. Ziel sei es, eine lebendige Innenstadt zu erhalten.

In das Gebäude soll ein neuer Modehändler einziehen, es soll aber auch andere Nutzungen geben. Im Gespräch sind, dort Leistungen des Bürgerservice sowie die Stadt- und Regionalbibliothek unterzubringen, wie die Stadt mitteilte. Oberbürgermeister Tobias Schick ( SPD) sagte, "wir haben tragfähige Ideen für eine weitere gute Lebendigkeit des Standortes und für besseren Service für die Bürgerinnen und Bürger". Zudem könnten mit der Nutzung des Gebäudes wiederum andere Verwaltungsflächen aufgegeben werden, hieß es.

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof kämpft ums Überleben und schließt viele Standorte in Deutschland. Im März teilte das Unternehmen mit, die Filiale in Cottbus müsse Ende Juni zumachen. Die Modekette Aachener kündigte daraufhin an, einige bisherige Standorte anzumieten und weiterzuführen, darunter auch den in Cottbus. Der Mietvertrag des Modehändlers werde übernommen, hieß es von der Stadt.

Wann der Kaufvertrag für den Standort unter Dach und Fach sein werde, konnte der Sprecher nicht sagen. Er sprach von den "nächsten Wochen". Es solle möglichst nahtlos weitergehen. Zunächst muss die Kommunalaufsicht noch zustimmen.

Das Warenhaus an der Karl-Liebknecht-Straße wurde 1968 als "Konsument"-Kaufhaus eröffnet. Nach dem Mauerfall lief es unter anderem unter dem Namen Horten. "Es ist ein lieb gewonnenes Gebäude, weil die Cottbuser damit eine lange Einkaufstradition verbinden", sagte der Stadtsprecher.

(dpa)