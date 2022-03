Höchste Preissteigerung seit über 20 Jahren

Die Verbraucherpreise in Berlin und Brandenburg sind in diesem März so stark gestiegen wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Die Verbraucherpreise in Berlin und Brandenburg sind in diesem März so stark gestiegen wie seit 20 Jahren nicht mehr. In Berlin legten sie um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Im Nachbar-Bundesland stiegen die Preise um 7,3 Prozent. Die deutlich höheren Energiepreise infolge des Ukraine-Krieges sind ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung.

In Berlin sind die Energiepreise im Vergleich zum Vorjahresmonat demnach um 40,7 Prozent und in Brandenburg um 39,8 Prozent gestiegen.

Auch Nahrungsmittel wurden teurer. Vergleichen mit März 2021 stiegen die Preise dafür in beiden Ländern um 7,3 Prozent. Vor allem für Gurken und Tomaten mussten Verbraucherinnen und Verbraucher mehr ausgeben. Aber auch die Preise für Sonnenblumen- und Rapsöl, Butter oder Eier gingen in die Höhe. Ohne Energie und Nahrungsmittel betrug die Verbraucherpreiserhöhung in Berlin 3,6 Prozent und in Brandenburg 3,3 Prozent.

