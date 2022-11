"Ganz andere Art von Energie": Aubin hofft auf Neustart

Der strauchelnde Meister hat die Deutschland-Cup-Pause genutzt, um sich zu erholen und auf alte Tugenden zu besinnen. Zur Trendwende könnte bald auch der bislang verletzte Brendan Guhle beitragen.

Die Eisbären Berlin wollen nach der fast zweiwöchigen Länderspielpause ihre bislang so enttäuschende Saison in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) zum Besseren wenden. "Wir hatten eine großartige Trainingswoche. Ich habe bereits eine ganz andere Art von Energie gesehen", sagte Trainer Serge Aubin am Donnerstag mit Blick auf das Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters am Freitagabend (19.30 Uhr/ Magentasport).

Der Meister, der derzeit nur auf dem 13. Tabellenplatz steht, will sich nun auf seine bewährten Tugenden besinnen. "Die Jungs verstehen unsere Situation, und wir wollen unsere alte Einstellung zurückgewinnen und uns wieder auf jedes einzelne Spiel konzentrieren", sagte Aubin. "Wir müssen zurück zum Grundsätzlichen, defensiv besser spielen und unseren Einsatzlevel steigern."

Hoffnung bereitet den Hauptstädtern auch, dass Brendan Guhle schon bald die zuletzt oft wacklige Defensive stärken dürfte. Der 25 Jahre alte Verteidiger war im Sommer als Ersatz für den abgewanderten Nationalspieler Kai Wissmann verpflichtet worden, hatte aber gleich bei seinem ersten Einsatz in der Champions Hockey League (CHL) eine Gehirnerschütterung erlitten. Seit ein paar Tagen trainiert der Kanadier nun wieder mit der Mannschaft und steht kurz vor seinem DEL-Debüt. Ob Guhle bereits am Wochenende zum Einsatz kommen wird, ließ Aubin aber noch offen: "Die Entscheidung wird erst am Freitag fallen", sagte er.

Länger verzichten müssen die Berliner hingegen auf Eric Mik. Der 22 Jahre alte Verteidiger, der beim Deutschland-Cup in der Nationalmannschaft debütierte, zog sich in seinem zweiten Turnierspiel eine Handverletzung zu und wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen ausfallen.

