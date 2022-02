Eisbären-Coach Aubin lobt Blitzstart: "Waren sofort voll da"

Den Eisbären Berlin ist die fast einmonatige Spielpause in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gut bekommen.

Beim 7:1 gegen die Kölner Haie zeigte der Tabellenführer von Beginn an eine beeindruckende Leistung. "Gefallen hat mir vor allem die Art und Weise, wie wir rausgekommen sind, nachdem wir so lange Zeit nicht gespielt hatten. Wir waren sofort voll da", lobte Trainer Serge Aubin am Dienstagabend. "Die Jungs waren sicher am Puck, haben das Spiel einfach gehalten und waren voller Energie. Das war ein guter Abend."

Beim deutschen Meister richtet sich der Fokus nun bereits auf die entscheidende Saisonphase. "Wir müssen in den letzten 15 Hauptrundenspielen und dann in den Playoffs so weitermachen", sagte Mittelstürmer Zach Boychuk, der in Köln nach fast dreimonatiger Verletzungspause sein Comeback gab. "Natürlich haben wir im letzten Jahr den Titel gewonnen, und versuchen, das zu wiederholen. Bisher sieht es gut aus, aber es wird auf den letzten Teil der Saison ankommen."

Nationalspieler Jonas Müller, der am Dienstagabend das 4:0 erzielte und damit seinen 100. Scorerpunkt in der DEL sammelte, zeigte sich angesichts der Rückkehr von lange verletzten Leistungsträgern wie Boychuk und Frans Nielsen zuversichtlich: "Wenn alle Mann dabei sind, dann wird es echt schwer, gegen uns zu gewinnen", sagte der Verteidiger.

Ob die Berliner am Freitag ihren Rhythmus vor dem heimischen Publikum gegen die Augsburger Panther (19.30 Uhr/Magentasport) zeigen dürfen ist noch fraglich. Neben Trainer Serge Pelletier wurden gleich zwölf Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Weitere Profis zeigen Symptome, Marco Sternheimer wurde positiv schnellgetestet. Weitere Testergebnisse standen zunächst noch aus.

Für den Saisonendspurt haben sich die Berliner noch einmal verstärkt. Bis zum Ende der Spielzeit wurde Flügelstürmer Dominik Bokk von den Carolina Hurricanes ausgeliehen.

