Aubin nach Pleite in Wolfsburg: "Brauchen eine Antwort"

Das enttäuschende 0:5 in Niedersachsen wirft die Hauptstädter im Kampf gegen den Abstieg aus der DEL erneut zurück. Gegen das Tabellenschlusslicht Bietigheim Steelers muss nun ein Heimsieg gelingen.

Der Druck auf die Eisbären Berlin im Abstiegskampf der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) ist nach dem ernüchternden 0:5 bei den Grizzlys Wolfsburg wieder gestiegen. "Das ist natürlich ein enttäuschendes Resultat", sagte Trainer Serge Aubin am Mittwochabend. "Das war einfach nicht gut genug. Wir brauchen eine Antwort."

Die angemessene Reaktion seines Teams erwartet der Kanadier bereits im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Bietigheim Steelers am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport). "Dann bekommen wir eine neue Chance, und die müssen wir nutzen. Wir müssen das Spiel gewinnen", sagte Aubin.

Für die verdiente Niederlage in Wolfsburg machte der Coach vor allem vermeidbare Fehler seiner Profis verantwortlich. "Bei den beiden Gegentoren im ersten Drittel hatten wir den Puck in unserer Defensivzone unter Kontrolle und haben ihn dann hergegeben. Die Wolfsburger haben das genutzt, indem sie Zweikämpfe in der Nähe unseres Tores gewonnen haben", räumte Aubin ein und kritisierte die in allen Belangen schwache Anfangsphase seines Teams. "Der Start hat uns gekillt", sagte er.

Der Trainer attestierte der Mannschaft zwar eine "etwas leidenschaftlichere" Vorstellung im zweiten Spielabschnitt, doch auch der dritte Gegentreffer war seiner Meinung nach dem wenig konsequenten Abwehrverhalten geschuldet. "Wir hätten da einfach nur einen Schläger in den Slot halten müssen", sagte er.

Seine eigene Position sieht der Coach trotz des erneuten Rückschlags weiterhin nicht gefährdet. "Ich spreche seit dem ersten Tag hier ständig mit dem Management", sagte Aubin bei "MagentaSport". "Wir sind nicht froh über die Situation, das steht fest. Aber wir werden die Ärmel hochkrempeln und weitermachen."

(dpa)