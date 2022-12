Hördler freut emotionales Jubiläum: "Tolles Geschenk"

Mitspieler, Fans und Weggefährten feiern das 1000. DEL-Spiel der Clublegende. Die Leistung und das Resultat bei der Heimniederlage gegen Ingolstadt sind für den kriselnden Meister aber ernüchternd.

Frank Hördler waren nach seinem 1000. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) die Emotionen anzumerken: "Für mich war das ein Riesending, ein tolles Geschenk. Etwas, das man nicht bezahlen kann", sagte der sichtlich bewegte Kapitän der Eisbären Berlin über die Feierlichkeiten beim Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt am Sonntag. "Ich freue mich und bin stolz."

Tatsächlich war es ein Nachmittag der großen Gefühle in der Arena am Ostbahnhof gewesen: Zum Aufwärmen war das komplette Team in Hördler-Trikots angetreten, vor dem Spiel wurde der 37 Jahre alte Verteidiger, der mit den Hauptstädtern neun Meistertitel gewinnen konnte, von der DEL geehrt und von den Fans mit einer beeindruckenden Choreografie bedacht. In kurzen Filmen auf dem Videowürfel ließen Angehörige und Weggefährten die Karriere der Clublegende Revue passieren.

Einziger Wermutstropfen für den Jubilar war das Resultat: Die kriselnden Hauptstädter, die in der DEL nur auf Platz 13 stehen, mussten sich dem neuen Tabellenzweiten mit 3:4 nach Penaltyschießen geschlagen geben. "Das war ein unglaublicher Tag. Schade, dass wir das nicht krönen konnten, aber wir haben einen Punkt mitgenommen", sagte Hördler.

Hoffnung für das bevorstehende Spiel bei den Iserlohn Roosters am Mittwochabend (19.30 Uhr, live bei Magentasport) bereitet dem Kapitän, dass die Berliner nach einer zuvor ganz schwachen Leistung und einem 1:3-Rückstand im Schlussdrittel durch zwei Powerplaytore noch die Verlängerung erzwingen konnten. "Wir alle waren motiviert und hatten die Zuversicht, dass wir das umdrehen können. Und wir haben es noch gedreht", betonte Hördler. "Schade, dass wir es dann in der Overtime oder im Penaltyschießen nicht zu Ende gebracht haben."



