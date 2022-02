Eisbären leihen Bokk von Carolina Hurricanes aus

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat sich für den Saisonendspurt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) noch einmal verstärkt.

Bis zum Ende der laufenden Saison leihen die Berliner Stürmer Dominik Bokk vom NHL-Team Carolina Hurricanes aus, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Der gebürtige Schweinfurter kommt aus der Jugend des Kölner EC.

Bokk wechselte 2017 nach Schweden zu den Växjö Lakers und debütierte bereits mit 17 Jahren in der Svenska Hockeyligan (SHL). Ein Jahr später sicherten sich die St. Louis Blues im NHL Draft an 25. Position die Rechte an dem 1,87 Meter großen Flügelstürmer. Ein Jahr später wurde Bokk zu den Carolina Hurricanes transferiert, war aber bis Januar 2021 in Schweden für Växjö, Rögle BK sowie Djurgårdens IF aktiv und erzielte in insgesamt 133 Partien in der höchsten Spielklasse 24 Treffer sowie 24 Torvorlagen.

Mit Beginn der Saison 2020/21 in Nordamerika wechselte Bokk in die American Hockey League (AHL) zu den Chicago Wolves, dem Farmteam der Hurricanes, und kam in 61 Spielen auf zwölf 12 Tore und 16 Assists. Im April 2019 debütierte Bokk für die A-Nationalmannschaft Deutschlands, jetzt wird er sein Debüt bei den Eisbären sowie in der DEL geben.

