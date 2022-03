Bus und Auto mit Stahlkugeln beschossen: Ermittlungen

Nach Schüssen mit einer Stahlkugel auf einen Linienbus und mit einem Geschoss auf ein Auto in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) hat die Polizei drei junge Männer als mutmaßliche Täter ermittelt.

Nachdem am Mittwoch die Seitenscheibe eines Linienbusses von einer Stahlkugel getroffen wurde, sei am Donnerstag die Seitenscheibe eines Autos zum Bersten gebracht worden, berichtete die Polizeidirektion Ost am Freitag. Der Fahrer und drei Schüler im Bus sowie der Fahrer des Wagens blieben unverletzt.

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die Stahlkugeln aus einem Wohnhaus abgeschossen worden waren, berichtete die Polizei. Bei einer Wohnungsdurchsuchung bei einem polizeibekannten 19-Jährigen seien mehrere Stahlkugeln gefunden worden, und die Wände der Wohnung seien mit Löchern übersät gewesen. Dies lege den Verdacht nahe, dass Zielübungen veranstaltet worden seien, so die Ermittler. Weiterhin entdeckten die Beamten Teile einer Armbrust, ein Beil und Drogen.

Der 19-Jährige soll aber wohl nicht alleine für die Taten verantwortlich sein, wie die Polizei berichtete. Zwei ebenfalls polizeibekannte 20-Jährige müssten sich nun auch gegenüber den Ermittlern erklären.

© dpa-infocom, dpa:220325-99-672948/2 (dpa)