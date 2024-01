1:5 in Bremerhaven: Eisbären Berlin geben Tabellenführung ab

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die erste Auswärtsniederlage seit Ende September kassiert und die Tabellenführung abgegeben.

Am Sonntagnachmittag verloren die Hauptstädter beim neuen Spitzenreiter Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:5 (0:1, 1:2, 0:2). Tobias Eder erzielte den einzigen Treffer der Berliner, die zuvor zwölf Spiele auf fremdem Eis nacheinander gewonnen hatten.

Vor 4647 Zuschauern in der ausverkauften Eisarena Bremerhaven lieferten sich beide Teams von Beginn an ein temporeiches Duell mit intensiven Zweikämpfen. Die Gastgeber profitierten davon, dass sich die Berliner einige Zeitstrafen leisteten: Dank eines Überzahltreffers von Christian Wejse gingen die Norddeutschen mit einer knappen Führung in die erste Pause.

Auch nach dem Wiederbeginn blieben die Hauptstädter im Angriff lange glücklos. So konnten die Hausherren ihren Vorsprung durch Tore von Colt Conrad und erneut Wejse ausbauen. 17 Sekunden vor dem Drittelende gelang Eder der erste Treffer der Berliner, doch auch im Schlussabschnitt blieben die Bremerhavener effizienter. Felix Maegaard Scheel und Ross Mauermann sorgten mit ihren Toren für einen klaren Sieg der Norddeutschen, die damit in der Tabelle an den Eisbären vorbeizogen und Platz eins übernahmen.

(dpa)