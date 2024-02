6:4 gegen Iserlohn: Eisbären Berlin für die CHL qualifiziert

Die Eisbären Berlin haben die Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verteidigt und sich die Qualifikation für die Champions Hockey League (CHL) vorzeitig gesichert.

Am Sonntagabend siegten die Hauptstädter gegen die Iserlohn Roosters mit 6:4 (1:0, 2:2, 3:2) und haben damit mindestens Platz zwei nach der Hauptrunde sicher. Leonhard Pföderl erzielte zwei Tore, außerdem trafen Zach Boychuk, Marcel Noebels, Frederik Tiffels und Manuel Wiederer für die Berliner.

Vor 14.019 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof waren die Gastgeber im Auftaktdrittel klar überlegen, nutzten aber nur eine ihrer vielen Torchancen. Nach einem Pass von Pföderl erzielte Boychuk seinen 23. Saisontreffer. Kurz nach der ersten Pause bauten die Berliner ihren Vorsprung aus. Wieder gab Pföderl die Vorlage, diesmal traf Noebels. Die Gäste kamen zum Anschlusstreffer von Emil Quaas, doch wenig später stellte Pföderl den alten Abstand wieder her, als die Hauptstädter in Überzahl spielten. Hunter Shinkaruk brachte die Iserlohner allerdings erneut heran.

29 Sekunden nach dem Beginn des Schlussabschnitts sorgte Tiffels für den vierten Berliner Treffer. Iserlohns Angreifer Tyler Boland machte es mit seinem Tor noch einmal kurz spannend, ehe Wiederer und erneut Pföderl den Erfolg der Hauptstädter sicherstellten. Charlie Jahnke traf für die Gäste zum Endstand.

(dpa)