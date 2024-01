Descheneau fehlt Eisbären wegen Muskelverletzung

Die Eisbären Berlin müssen in den kommenden Wochen auf Flügelstürmer Jaedon Descheneau verzichten.

Der Kanadier zog sich am Dienstag im Spiel gegen die Düsseldorfer EG eine Muskelverletzung zu und wird rund sechs Wochen fehlen, wie der DEL-Club am Donnerstag mitteilte. Der 28-Jährige war erst im November wegen zahlreicher anderer Verletzter im Kader nach Berlin geholt worden. In zehn Spielen verbuchte er fünf Treffer und einen Assist.

(dpa)