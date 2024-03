Eisbären Berlin gewinnen drittes Viertelfinalspiel

Mit dem zweiten Sieg hintereinander sind die Eisbären voll auf Kurs. Allerdings war der Erfolg gegen Mannheim etwas glücklich.

Die Eisbären Berlin haben im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) den zweiten Sieg hintereinander gefeiert. Am Freitagabend gewannen die Hauptstädter gegen die Adler Mannheim mit 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) und führen nun in der Best-of-Seven-Serie mit 2:1. Yannick Veilleux, Kai Wissmann und Blaine Byron sorgten mit ihren Toren für den am Ende glücklichen Erfolg der Berliner.

Die 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof sahen zerfahrene Anfangsminuten, ehe die Begegnung Fahrt aufnahm. Unmittelbar nach einem Pfostentreffer des Mannheimer Angreifers Ryan MacInnis schloss Veilleux einen Konter der Gastgeber erfolgreich ab. Wissmann erhöhte wenig später mit einem platzierten Distanzschuss im Powerplay. Im zweiten Drittel blieben die Hauptstädter zunächst das überlegene Team und bauten ihren Vorsprung durch einen weiteren Überzahltreffer aus. Byron drückte einen Abpraller aus kurzer Distanz über die Linie.

Danach erhöhten die Gäste den Druck und wurden zunehmend gefährlicher. Lange konnte der starke Berliner Goalie Jake Hildebrand einen Gegentreffer verhindern, doch im Schlussabschnitt brachten Leon Gawanke und MacInnis die Mannheimer mit zwei Powerplay-Toren wieder heran. So mussten die Hauptstädter bis zum Spielende um den Erfolg bangen.

(dpa)