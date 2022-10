Eisbären Berlin gewinnen mit 7:3 bei den Kölner Haien

Den Eisbären Berlin ist ein Befreiungsschlag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gelungen.

Nach zuletzt durchwachsenen Leistungen gewann der deutsche Meister am Sonntagnachmittag mit 7:3(3:1,2:0,2:2) bei den Kölner Haien. Für Berlin erfolgreich waren Julian Melchiori, Matt White, Giovanni Fiore und jeweils zweimal Marcel Noebels sowie Alexandre Grenier.

Die Eisbären starteten in der Lanxess Arena mit viel Druck in die Partie. In der siebten Minute erzielte Melchiori in Überzahl die Führung, knapp zwei Minuten später erhöhte Grenier auf 2:0. Doch auch die Hausherren zeigten einen engagierten Auftritt und trafen im Powerplay durch einen Treffer von Maximilian Kammerer in der 17. Minute zum Anschluss. Die Eisbären reagierten indes prompt, in der 19. Minute schob Noebels - erneut in Überzahl - zum 3:1 ein.

In den Folgeminuten waren die Special Teams weiter stark gefragt, das Tempo blieb hoch. Köln gab zwar zahlreiche Schüsse ab, die Tore machten allerdings die effizienteren Eisbären. In der 31. Minute traf abermals Noebels, bevor White die Führung in der 39. Minute auf 5:1 ausbaute.

Im letzten Drittel war Nicholas Bailen für die Gastgeber noch zweimal erfolgreich, bevor Grenier und Fiore mit zwei Treffern ins leere Tor in der Schlussphase Berlin letztlich den Sieg sicherten.

(dpa)