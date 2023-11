Eisbären Berlin mit Personalsorgen

Der DEL-Spitzenreiter muss am Wochenende gegen Düsseldorf und Iserlohn auf sechs verletzte Stammspieler verzichten. Coach Aubin fordert von seinem dezimierten Team, kluge Entscheidungen zu treffen.

Die Eisbären Berlin wollen ihre akuten Personalprobleme mit größerer Cleverness kompensieren. "Es gibt keinen Plan B, aber wir müssen sehr smart spielen", sagte Trainer Serge Aubin am Donnerstag mit Blick auf die Heimspiele gegen die Düsseldorfer EG am Freitagabend (19.30 Uhr, live bei Magentasport) und die Iserlohn Roosters am Sonntag. "Wir müssen die Spielsituation beobachten und entscheiden, ob wir in der richtigen Position sind, um Druck zu machen, oder ob wir das Spiel ein bisschen verlangsamen sollten."

Beim Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) werden am Wochenende neben den Langzeitverletzten Lean Bergmann und Ty Ronning vier weitere Stammspieler ausfallen. Kapitän Kai Wissmann und Center Blaine Byron werden wochenlang fehlen, nicht einsatzfähig sind zudem die Angreifer Manuel Wiederer und Eric Hördler.

Schwer wiegt vor allem der Ausfall von Nationalspieler Wissmann, der bislang eine überragende Saison spielt. "Man kann Kai Wissmann nicht ersetzen", räumte Aubin ein. "Aber wir können viel smarter spielen und uns gegenseitig helfen, indem wir keine leichten Fehler machen." Wer den 27 Jahre alten Verteidiger als Kapitän vertreten wird, ließ der Trainer noch offen.

Um die Lücken im Angriff zu schließen, statteten die Hauptstädter den 17 Jahre alten Clemens Sager mit einer Lizenz aus. Der Stürmer, der in der Nachwuchsliga DNL in 18 Saisonspielen für die Eisbären Juniors 14 Scorerpunkte sammelte, soll gegen Düsseldorf sein DEL-Debüt feiern. "Er war schon in der Saisonvorbereitung eine Weile bei uns", sagte Aubin. "Er ist ein sehr cleverer Junge. Es wird ein großer Schritt für ihn, aber wir werden ihm helfen."



(dpa)