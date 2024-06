Eisbären Berlin verlängern mit Tobias Eder und Lean Bergmann

Der Rekordmeister plant für die kommende Saison weiter mit den deutschen Nationalspielern Tobias Eder und Lean Bergmann.

Die Eisbären Berlin arbeiten weiter an ihrem Kader für die kommende Saison. Wie der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) am Dienstag bekanntgab, wurden die Verträge mit den beiden deutschen Nationalspielern Tobias Eder und Lean Bergmann vorzeitig verlängert. Die beiden Angreifer sollen bis mindestens 2026 bleiben. "Wir forcieren einen Kern an deutschen Nationalspielern in unserem Team", wurde Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer in der Mitteilung zitiert. "Beide sind direkt von Anfang ihrer Zeit bei uns enorm wichtige Mitglieder unserer Mannschaft und stärken unser Offensivspiel sehr."

Der 25 Jahre alte Bergmann wechselte im vergangenen Sommer von den Adler Mannheim an die Spree. In der abgelaufenen Saison erzielte er für die Eisbären in 29 DEL-Partien zehn Scorerpunkte. Tobias Eder kam ebenfalls zur Spielzeit 2023/24 zu den Berlinern. Der 26-Jährige lief vorher für EHC Red Bull München auf. Für den Rekordmeister traf er seither 25 Mal und bereitete weitere zwölf Tore vor.

"Wir haben eine fantastische Mannschaft mit super Charakteren und unsere Fans sind eine Klasse für sich. Meine Freundin und ich fühlen uns unglaublich wohl in Berlin", erklärte Eder seine Entscheidung in Berlin zu bleiben. "Die Meisterschaft in der letzten Saison war dabei hoffentlich erst der Anfang einer grandiosen Zeit."

(dpa)