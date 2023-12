Eisbären dank "Charaktersieg" zurück an der Tabellenspitze

Die Hauptstädter haben trotz anhaltender Personalprobleme ihre Krise überwunden und stehen wieder auf Platz eins der DEL. Nach zwei Siegen am Wochenende gilt es nun, am Erfolgsrezept festzuhalten.

Die Eisbären Berlin haben ihr Formtief hinter sich gelassen. Dank eines Sechs-Punkte-Wochenendes steht das Team wieder an der Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga ( DEL). "Das war ein großartiger Charaktersieg für uns", sagte Trainer Serge Aubin nach dem 3:1-Auswärtserfolg gegen die Adler Mannheim am Sonntagabend. "Wir haben einen Weg gefunden, um zu gewinnen. Das war wirklich wichtig, weil wir im Moment einige Verletzte haben. Ich denke, wir haben aus einem Spiel wie diesem viel gelernt."

Nach drei klaren Niederlagen hatten die Berliner am Freitag mit einem 3:1 gegen die Löwen Frankfurt in die Erfolgsspur zurückgefunden und sich in Mannheim weiter gesteigert. "Das war wichtig für uns, nachdem wir ein bisschen Federn gelassen hatten", sagte Nationalspieler Marcel Noebels bei Magentasport. "Wir haben viele Sachen richtig gemacht, weil wir einfacher gespielt haben."

Auch Coach Aubin lobte die zielstrebige Spielweise: Nach einer druckvollen Anfangsphase der Mannheimer habe sein Team durch "nicht besonders hübsche, aber effektive Spielzüge" die Kontrolle zurückgewonnen, erklärte er. Außerdem hob der Kanadier das erfolgreiche Unterzahlspiel, den wieder einmal starken Torhüter Jake Hildebrand und die insgesamt konsequente Defensivarbeit hervor. "Uns schlugen einige Wellen entgegen, aber wir haben das Zentrum ziemlich gut verteidigt", sagte Aubin nach dem bereits achten Auswärtssieg in Folge.

Noebels hofft nach der jüngsten Leistungssteigerung nun auf Kontinuität: "Wir müssen auch so weitermachen", forderte er. "Es bringt ja nichts, wenn wir am nächsten Wochenende wieder ins alte Schema zurückfallen."

(dpa)