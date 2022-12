Eisbären-Profi Mauer: "frustrierend und enttäuschend"

Der DEL-Rekordmeister verschenkt auch gegen Frankfurt kurz vor Schluss wichtige Punkte und steht nun auf einem Abstiegsplatz. Noch beschwören die Hauptstädter aber die Hoffnung auf eine Trendwende.

Bei den Eisbären Berlin herrschte Ernüchterung, nachdem der amtierende Meister in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) auf den Abstiegsplatz 14 gerutscht war. "Das ist mehr als ärgerlich, unglaublich frustrierend und enttäuschend", sagte Angreifer Frank Mauer im Interview bei MagentaSport angesichts der unglücklichen 1:2-Niederlage nach Verlängerung bei den Löwen Frankfurt am Sonntagnachmittag.

Tatsächlich hatten die Hauptstädter gegen den DEL-Aufsteiger abgesehen von einigen unnötigen Fouls eine ihrer besseren Leistungen in der laufenden Saison gezeigt, den schon sicher geglaubten Sieg aber durch den Frankfurter Ausgleichstreffer zwölf Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit noch aus der Hand gegeben. "Wenn wir es einfach nicht schaffen, so ein Spiel über die Zeit zu bringen, und zum x-ten Mal ein Tor in der letzten Spielminute kassieren – was soll man da noch sagen?", monierte Mauer und beklagte das entgangene Erfolgserlebnis: "Der Sieg hätte uns gutgetan, allein auch für die Moral."

Trotz der dritten Niederlage in Folge war der 34 Jahre alte Angreifer aber um Zuversicht bemüht: "Die Situation ist nicht toll, aber man merkt im Team: Wir wollen es unbedingt, und wir werden die Wende schaffen", betonte Mauer.

Gegen Frankfurt scheiterten die Berliner vor allem daran, dass sie sich für eine über weite Strecken starke Offensivleistung nicht belohnen konnten, weil sie wieder einmal zu viele Torgelegenheiten ausließen. "Wir hatten Chancen, aber das Selbstvertrauen der Spieler ist im Moment ziemlich niedrig", räumte Trainer Serge Aubin ein. "Es tut mir leid für die Jungs, aber wir haben die schlimmen Fehler zur falschen Zeit gemacht."



(dpa)