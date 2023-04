Eisbären verpflichten Ben Finkelstein: Ancicka nach Köln

Die Eisbären Berlin haben den US-Amerikaner Ben Finkelstein für die kommende Spielzeit verpflichtet.

Der 25 Jahre alte Verteidiger spielte zuletzt für die Vienna Capitals in Österreich. Es war seine erste Station in Europa. "Ben Finkelstein ist ein sehr guter Offensiv-Verteidiger, an dem wir viel Freude haben werden", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer der Mitteilung von Mittwoch zufolge. In Wien kam der Verteidiger in insgesamt 25 Partien auf zehn Treffer und 15 Assists.

Finkelstein wurde 2016 von den Florida Panthers im NHL-Draft ausgewählt, spielte jedoch zunächst weiter am College und dann in kleineren Ligen in Nordamerika. Für die Spielzeit 2023/24 haben die Eisbären Berlin aktuell 20 Spieler unter Vertrag. Derzeit hat der Hauptstadtclub sieben Ausländerlizenzen vergeben und noch vier weitere zur Verfügung.

Torhüter Tobias Ancicka hat unterdessen einen neuen Club gefunden. Der 22-Jährige wechselt zu den Kölner Haien, wie die Rheinländer mitteilten. Richer hatte bereits Mitte März angekündigt, dass Ancicka Berlin verlassen werde.

(dpa)