Eisbären wollen Erfolgskurs "nahtlos weiterführen"

Für die Hauptstädter läuft es in der aktuellen Saison der DEL bislang erstaunlich rund. Nach der Länderspielpause will der Tabellenführer in Augsburg an seine zuletzt starken Vorstellungen anknüpfen

Die Eisbären Berlin wollen nach der Deutschland-Cup-Pause der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) ihre zuletzt starke Form bestätigen und die Tabellenführung festigen. "Wir wollen das nahtlos so weiterführen, wie wir es vor der Pause gemacht haben", sagte Nationalspieler Tobias Eder am Mittwoch mit Blick auf das Spiel bei den Augsburger Panthern am Donnerstagabend (19.30 Uhr, live bei Magentasport). "Ich denke, dass es bisher sehr gut aussieht", lobte der Angreifer, verwies aber auch darauf, dass der Vorsprung auf die direkten Verfolger nur drei Punkte beträgt. "Von daher müssen wir schon weiter Gas geben und können uns nicht auf den ersten 18 Spielen ausruhen." Der Spitzenreiter reist allerdings mit Personalsorgen im Angriff nach Augsburg: Neben den Langzeitverletzten Ty Ronning und Lean Bergmann müssen die Berliner auch auf Eric Hördler und ihren Top-Torschützen Zach Boychuk verzichten. Der Kanadier, der in der laufenden Saison bereits zehn Treffer erzielte, wurde von der DEL wegen eines unerlaubten Checks beim jüngsten 4:1-Sieg in Ingolstadt für ein Ligaspiel gesperrt. "Er ist ein wichtiger Teil unseres Teams, aber nun müssen die anderen Jungs einspringen und es gemeinsam erledigen", forderte Trainer Serge Aubin. Am Donnerstag soll Patrice Cormier Boychuks Rolle zwischen Marcel Noebels und Leonhard Pföderl in der ersten Angriffsreihe übernehmen. DEL, Tabellen und Spieltagsübersicht

