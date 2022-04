Eisbären-Trainer bereiten sich auf Viertelfinale vor

Für die Trainer-Crew der Eisbären Berlin bedeutet der noch offene Gegner im Viertelfinale der deutschen Eishockey-Meisterschaft deutlich mehr Arbeit.

Mögliche Playoff-Rivalen des Tabellenführers der Hauptrunde aus der Hauptstadt sind die Nürnberg Ice Tigers, die Kölner Haie oder die Düsseldorfer EG. "Wir müssen alle drei Mannschaften analysieren", sagte Trainer Serge Aubin am Dienstag bei einer Pressekonferenz: "Wir wollen kein Detail auslassen."

Es sei die Aufgabe der Trainer, dass alle Informationen über den Gegner auf dem Papier und um Kopf seien, damit die Mannschaft sich entsprechend darauf einstellen könne. Für die Spieler ändere sich in indes wegen des noch unbekannten Viertelfinal-Kontrahenten nichts.

"Letztlich wollen wir auch unser Spiel durchziehen", betonte Aubin. Für Titelverteidiger Berlin gehen die Playoffs an diesem Sonntag in der Arena am Ostbahnhof (14.00 Uhr/Magentasport) los. Gespielt wird nach dem Modus Best of Five.

"Wenn du nach Berlin kommst, bist du hier aus einem Grund: Du willst gewinnen", betonte Aubin mit Blick auch auf das veränderte Personal zur vergangenen Saison: "Ich bin sehr glücklich, mit all den Jungs zusammenarbeiten zu können." Sie hätten sehr, sehr hohe Ambitionen.

Er selbst habe sich am Montag einen freien Tag gegönnt. "Ich fühle mich aber auch ganz und gar nicht müde", sagte der 47-Jährige. In den Playoffs gehe es immer um "all in".

