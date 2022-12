Eishockey

Starkes 5:0 gegen Bietigheim: Eisbären-Coach Aubin hat Spaß

Im letzten Heimspiel des Jahres weckt der in dieser Saison bislang so enttäuschende deutsche Eishockey-Meister Erinnerungen an bessere Zeiten. Viel Zeit zum Feiern bleibt den Hauptstädtern aber nicht.

Die Eisbären Berlin konnten schon einige Stunden vor Heiligabend mit ihren Fans feiern. Beim 5:0 gegen den Tabellenletzten Bietigheim Steelers zeigten die Hauptstädter ihre bislang beste Saisonleistung in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) und wurden von den Zuschauern mit Ovationen verabschiedet. So genoss auch Trainer Serge Aubin, der angesichts vieler schwacher Vorstellungen in den vergangenen Monaten bereits unter Druck geraten war, einen entspannten Freitagabend: "Es hat Spaß gemacht, dieses Spiel zu coachen. Ich hatte die ganze Zeit über ein gutes Gefühl", sagte er. "Wir haben strukturiert, konzentriert und diszipliniert gespielt und die meisten unserer Zweikämpfe gewonnen." Verbessert zeigte sich das Team zwei Tage nach dem 0:5 in Wolfsburg insbesondere im Offensivspiel, das zuletzt oft schwerfällig wirkte. "Wir haben ein paar Kleinigkeiten hinten und in der neutralen Zone geändert", verriet Aubin. "Dadurch haben wir dort weniger Energie verschwendet und waren sehr dynamisch im Angriffsdrittel." Ein Sonderlob erhielt Torhüter Juho Markkanen, der erstmals im Eisbären-Jersey ohne Gegentor blieb. "In Wolfsburg haben wir ihn als Mannschaft ein wenig im Stich gelassen", sagte Aubin. "Er hatte es verdient, sich zu beweisen, und das hat er fantastisch gemacht." Viel Zeit, Weihnachten mit ihren Angehörigen zu feiern, haben die Berliner allerdings nicht: Bereits am Sonntag brechen sie zum Spiel beim ERC Ingolstadt auf, das am Montag bevorsteht (16.30 Uhr/MagentaSport). Vor dem Jahreswechsel müssen die Eisbären zudem noch in Bremerhaven und Straubing antreten. Sorgen bereitet das straffe Pensum Aubin aber nicht: "Das Reisen ist kein Problem. Das ist unser Geschäft." DEL, Tabellen und Spieltagsübersicht

