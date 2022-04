Vier Verletzte bei Zusammenstoß von Auto und Motorrad

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad in der Nähe von Herzberg (Elster) sind ein Mann und drei Kinder verletzt worden.

Eine Autofahrerin wollte am Donnerstag auf eine Landstraße zwischen Großrössen und Herzberg auffahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei habe sie ein Motorrad auf der Landstraße nicht gesehen, das Vorfahrt hatte. Die drei Kinder, die im Auto mitfuhren, wurden bei dem Unfall ebenso verletzt wie der Motorradfahrer. Sie kamen in ein Krankenhaus. Wie schwer die Verletzungen waren, blieb zunächst offen.

