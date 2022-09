Energie

13:16 Uhr

Altech-Gruppe plant Produktion nachhaltiger Batterien

Artikel anhören Shape

Mit der Energiewende rückt die Batterieproduktion immer mehr in den Fokus. Gerade die Braunkohleregion Lausitz spielt in diesem Bereich eine immer wichtigere Rolle. Die Altech-Gruppe will dort mit einem Institut neue Wege gehen - mit einer ressourcenschonenden Batterie.