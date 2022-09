Kohlestrom aus der Lausitz: Ausnahmeerlaubnis am Freitag

Rückkehr zu mehr Braunkohle: Das Land Brandenburg wird am Freitag den Weg für das Wiederhochfahren zweier Kraftwerksblöcke in der Lausitz endgültig freimachen.

Die Prüfung sei abgeschlossen, teilte das Umweltministerium in Potsdam am Donnerstag mit. Das Landesumweltamt werde dem Energieunternehmen Leag am Freitag die Ausnahmegenehmigung erteilen für die Wiederinbetriebnahme der Blöcke E und F des Braunekohlkraftwerks Jänschwalde.

Nach einer Entscheidung der Bundesregierung sollen angesichts der Energiekrise nach Steinkohlekraftwerken auch Braunkohlekraftwerke in den Strommarkt zurückkehren. Dies soll angesichts der Energiekrise dazu dienen, Gas einzusparen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hält das Wiederanfahren der beiden Blöcke des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde für notwendig, räumte aber auf Radio eins vom rbb am Donnerstag ein: "Das ist nicht schön, es wird für den Klimaschutz ein Rückschlag, auf alle Fälle, aber wir werden es für die nächsten Monate brauchen."

Die zwei 500-Megawatt-Blöcke E und F des Kraftwerks in Jänschwalde waren zuvor in Sicherheitsbereitschaft und sollten außer Betrieb genommen werden. Da sie aktuelle Umweltstandards nicht mehr erfüllen, beantragte der Kraftwerksbetreiber Leag für das Wiederhochfahren eine Sondererlaubnis. Die Kraftwerksblöcke können zunächst befristet bis zum 30. Juni 2023 an den Markt zurückkehren.

Ein Sprecher des Betreibers Leag sagte, die Instandhaltungsarbeiten seien aufwendig, Bauteile seien ausgewechselt worden. Das Energieunternehmen habe zusätzliche Beschäftigte eingestellt. Das Braunkohlekraftwerk in der Lausitz ist das drittgrößte in Deutschland.

Wegen einer Blockade von Umweltaktivisten war es vor etwa eineinhalb Wochen zu einer Einschränkung im Kraftwerksbetrieb in Jänschwalde gekommen. Braunkohle ist wegen des hohen Kohlendioxid-Ausstoßes beim Stromerzeugen klimaschädlicher als andere Energieträger.

(dpa)