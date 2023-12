Leag braucht rasche Entscheidung für Milliarden-Beihilfe

Der Staat will Energiekonzerne dafür entschädigen, weil sie aus der Kohleverstromung aussteigen. Bei der Beihilfe für RWE hat Brüssel keine Einwände. In ostdeutschen Kohlerevieren wächst die Ungeduld.

Nach Genehmigung einer Milliarden-Entschädigung für RWE beim Kohleausstieg dringt das Land Brandenburg auf eine rasche Entscheidung der EU-Kommission auch für den Kraftwerksbetreiber Leag. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) sagte in Potsdam, er begrüße die Entscheidung für den Energiekonzern RWE. Aber es sei nun dringend notwendig, dass auch das Verfahren für die Leag zügig zu Ende geführt werde. "Da muss Klarheit in die Sache kommen. Die Leag braucht an der Stelle auch Sicherheit."

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte am Montag in Berlin mitgeteilt: "Wir wollen, dass es auch für die Leag eine gute Lösung gibt und setzen uns intensiv dafür ein." Allerdings sei das Verfahren für die Leag wegen des längeren Zeitraums bis zur Stilllegung der Braunkohleanlagen komplexer und werde in Brüssel separat bewertet. Die RWE-Kraftwerke sollen bis 2030 stillgelegt werden, die Leag-Kraftwerke erst bis spätestens 2038. Während beide Verfahren laut Wirtschaftsministerium von der Bundesregierung parallel in Brüssel intensiv verhandelt wurden und werden, war das weniger komplexe RWE-Verfahren eher entscheidungsreif.

Der Bund darf RWE für den Kohleausstieg bis 2030 eine staatliche Beihilfe in Höhe von 2,6 Milliarden Euro für die vorzeitige Stilllegung der Kraftwerke zahlen. Das verstoße nicht gegen EU-Vorschriften, hatte die EU-Kommission am Montag mitgeteilt.

Für die Leag in der Lausitz ist den Angaben zufolge eine Beihilfe in Höhe von 1,75 Milliarden Euro vorgesehen. Es geht um eine Entschädigung für entgangene Gewinne und zusätzliche Tagebaufolgekosten. Leag-Vorstandschef Thorsten Kramer sagte am Montag, für den Umbau seines Konzerns brauche es Planungssicherheit und eine zeitnahe und positive Entscheidung im Beihilfeverfahren. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) reagierte enttäuscht auf die Entscheidung nur zum westdeutschen Kohlerevier.

(dpa)