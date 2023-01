Stromerzeuger Leag drückt bei Energiewende aufs Tempo

Das Energieunternehmen Leag drückt beim Wandel von der Kohleproduktion hin zu grünem Strom aus Sonne und Wind aufs Tempo.

Dafür treibt es sein Vorhaben einer Gigafactory voran, mit der in Zukunft nach Leag-Angaben rechnerisch vier Millionen Haushalte sicher mit ökologischem Strom versorgt werden sollen. Bereits in diesem Jahr soll den Angaben nach mit dem Aufbau erster Photovoltaik-Anlagen auf einer Bergbaufolgefläche nahe Jänschwalde begonnen werden, die Inbetriebnahme ist für 2024 geplant. "Wir sind sehr optimistisch, mit dem ersten Giga-PV-Park 2026 ans Netz gehen zu können", sagte Leag-Vorstandschef Thorsten Kramer der Deutschen Presse-Agentur. Der Zubau von Wind und PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von 1000 Megawatt bis 2026 sei die Grundlage eines Umbaus des Energiestandortes.

"Das Unternehmen wird sich bei einem vorgezogenen Kohleausstieg in zehn Jahren nur noch überwiegend im Bereich der erneuerbaren und grünen Energien bewegen", zeigte sich Kramer überzeugt. Für diese Pläne sieht er auch die Politik am Zug. Er wünsche sich für die Lausitz, dass Bund und Länder das Vorhaben unterstützten, um die Strukturentwicklung und die Energiespeicherwende in Deutschland voranzutreiben. Investoren fragten als Erstes nach grünem Strom, betonte Kramer. "Wenn der nicht vorhanden ist, wenden sich Interessenten sofort ab." Notwendig sei eine schnellere Genehmigung von Verfahren.

Der zweitgrößte Stromerzeuger in Deutschland will in der Lausitz das größte deutsche Zentrum für erneuerbare Energien aufbauen und mit einer Leistung von sieben Gigawatt bis 2030 auf den Bergbaufolgeflächen in der Region realisieren.

