Minister: Debatte über Wärmestuben verunsichert Menschen

In der Energiekrise hält Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) eine Diskussion über Wärmeräume für den Winter für völlig verfrüht und verfehlt.

Solche Überlegungen würden eher zur Verunsicherung der Bevölkerung beitragen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er habe diese Woche mit Landräten und Oberbürgermeistern gesprochen und werde solche Schalten nun wöchentlich durchführen, um "über Sachinformationen Panikreaktionen zu vermeiden". Auch der Städte- und Gemeindebund in Brandenburg hält die Debatte um Wärmeräume für wenig sinnvoll.

Derzeit läuft dazu eine Debatte um Vorkehrungen für den Winter. Unter anderem gibt es Vorschläge aus der Politik, Wärmeräume für Bedürftige einzurichten, um in diesem Winter die Folgen einer möglichen Energieknappheit für die Bevölkerung abzumildern.

Mitte Juni hatte Russland unter Verweis auf technische Probleme die Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 bereits stark gedrosselt. Als Reaktion darauf hatte die Bundesregierung die zweite von drei Stufen ihres Notfallplans, die Alarmstufe, ausgerufen. Sollte die Gaslieferung massiv gestört sein, kann der Staat nach Ausrufung der dritten Stufe, dem Notfall, einschreiten, um insbesondere die Versorgung der "geschützten Kunden" sicherzustellen: das sind private Haushalte, aber auch Krankenhäuser, stationäre Pflegeeinrichtungen oder Polizeistellen.

Die Lastenverteilung werde in erster Linie die Großstromverbraucher treffen, dann kämen mittlere und kleinere Unternehmen, dann die Haushalte und zuletzt die schützenswerte Infrastruktur, erläuterte Brandenburgs Wirtschaftsminister die Reihenfolge.

Überlegungen zu Maßnahmen wie der Einrichtung von Wärmestuben seien verfrüht, es gehe eher um eine "schlagzeilenorientierte Diskussion", sagte der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes in Brandenburg, Jens Graf der dpa. Die ganze Debatte führe an der Vorbereitung auf eine eventuelle Katastrophenlage vorbei. "Momentan ist die Versorgung gesichert, alle sind aufgefordert, Energie zu sparen", sagte er. Solche Forderungen nach Wärmeräumen wären erst dann ein Thema, wenn eine Katastrophenlage ausgerufen wird. Davon sei man noch weit entfernt, so Graf.

(dpa)