SPD-Abgeordneter fordert Infokampagne für Migranten

Eine Informationskampagne des Senats zur Energiekrise und ihren Folgen gezielt für Migranten fordert der integrationspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Orkan Özdemir.

"Ich bin in den vergangenen Wochen auf das Thema massiv angesprochen worden, aber nicht von der Community", sagte der Abgeordnete. "Das kommt bei denen nicht an, ist mein Eindruck." Allerdings liege das nicht an Desinteresse aufseiten der Menschen mit Migrationshintergrund, betonte Özdemir. "Ich möchte nicht, dass daraus wird: Die interessieren sich nicht." Es sei vielmehr eine Frage der Kanäle und der, wie so etwas divers kommuniziert werde. "Das ist ganz wichtig".

Özdemir empfiehlt, die Erfahrungen während der Corona-Pandemie zu nutzen. Bei Projekten des Bundesgesundheitsministeriums, bei der Informationen zum Coronavirus und den Möglichkeiten, sich davor zu schützen, für Youtubevideos unter anderem auf Türkisch übersetzt wurden, sei das Feedback unglaublich groß gewesen. "Ich weiß das von meiner Mutter", sagte Özdemir. "Ich habe ihr gezeigt, wie Youtube funktioniert, und sie war dann dauernd top informiert."

Das müsse auch beim Thema steigende Energiepreise und die Frage, was auf Verbraucherinnen und Verbraucher zukomme, das Ziel sein, sagte Özdemir. Er fordert von der Integrationsbeauftragten des Senats, Katarina Niewiedzial, aktiv zu werden. "Wir wollen ihr ein Feedback geben, was uns aufgefallen ist." Özdemir hat sich bereits per Mail an sie gewandt. "Es ist klassisch ihre Aufgabe zu sagen: Hier gibt es Bedarf, wir sollten eine Kampagne starten von Senatswegen her"". Dann gehe es darum zu klären, wie sich das finanzieren lasse. "Dazu muss man natürlich bereit sein."

(dpa)