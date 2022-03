Spenden und Unterkünfte: Berliner Sportvereine helfen mit

Der Krieg in der Ukraine hat auch die Sportvereine in Berlin auf den Plan gerufen. Mit zahlreichen Aktionen und Spenden wollen die Sportler und Sportlerinnen den Flüchtenden und der Bevölkerung helfen.

Zahlreiche Berliner Sportvereine im Amateur- und Profibereich unterstützen nach der russischen Invasion in die Ukraine die vom Krieg geplagte Bevölkerung. "In der aktuellen Situation benötigen die Menschen vor Ort einfach Hilfe. Ich glaube, jeder kann einen kleinen Beitrag leisten", sagte Benjamin Patch vom deutschen Volleyball-Meister BR Volleys. Sein Verein organisierte mit den Netzhoppers KW Bestensee ein Trainingsspiel, um vor und nach der Partie auch Sachspenden zu sammeln, die ins Grenzgebiet gebracht werden. "Einfach überragend, welchen Zuspruch unsere Sachspenden-Sammlung heute innerhalb kürzester Zeit erfuhr! Ganz, ganz großer Sport, liebe BR Volleys Familie!", schrieben die Volleys am Freitag.

Patch selbst hatte auch gemeinsam mit seinem Kollegen Cody Kessel ukrainische Flüchtlinge am Berliner Hauptbahnhof willkommen geheißen und private Unterkünfte organisiert. Der 27 Jahre alte Diagonalangreifer freute sich dabei über die Hilfsbereitschaft der Berliner: "Es ist unglaublich, all diese Menschen zu sehen, die freiwillig helfen. Das sind keine offiziellen Organisationen, sondern fremde Menschen, die sich zusammentun", sagte Patch dem "Tagesspiegel".

Mit Sachspenden haben auch die Spieler vom deutschen Basketball-Meister Alba Berlin am Wochenende den Mannschaftsbus innerhalb von zwei Stunden voll bepackt und nach Lwiw geschickt. Auf der Rücktour am Sonntag befanden sich rund 40 Flüchtlinge an Bord des Busses. Etwa die Hälfte wird bis ins Bundesgebiet zu Verwandten gebracht, die anderen erhalten Unterkünfte über die Alba-Community. Er sei stolz auf diesen Club, twitterte Alba-Cheftrainer Israel González. Am Montag startet der Mannschaftsbus zur zweiten Tour.

Aber auch die Vereine und Verbände aus dem Breitensportbereich organisieren zahlreiche Hilfen und sammeln oder versuchen, psychologische Hilfen für geflüchtete Kinder und Erwachsene zu beschaffen. In der Abteilung Rhythmische Sportgymnastik des 1. VfL Fortuna Marzahn sind viele ukrainische Kinder aktiv, die von der ehemaligen ukrainischen Meisterin Nathalya Jacobs trainiert werden. Jacobs konnte in dieser Woche ihre Familie über Warschau nach Berlin holen, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) berichtete. Der Verein selbst stellt ein Shuttle-Auto zur Verfügung, um weitere Familien zusammenführen zu können.

