Potsdam wegen Suche nach entlaufenem Wildtier: "Augen auf!"

Die Suche nach einem entlaufenen Wildtier südlich von Berlin strahlt bis nach Potsdam aus.

Die Landeshauptstadt schrieb am Donnerstag bei Twitter: "Augen auf! Potsdam ist nicht weit entfernt". Eine Sprecherin der Potsdamer Feuerwehr sagte, für Potsdam bestehe derzeit keine Gefahr. Die Bewegungskurve des Tieres gehe nach Angaben des Ordnungsamtes Kleinmachnow in eine andere Richtung, eher nach Berlin, sagte sie. Seit der Nacht sucht die Polizei nach einem entlaufenen Wildtier in Kleinmachnow und Umgebung. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich wahrscheinlich um eine Löwin handelt.

(dpa)