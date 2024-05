Angestellter von Schnellrestaurant mit Flasche angegriffen

Ein 36 Jahre alter Mann soll in der Nacht zum Samstag einen Angestellten eines Schnellrestaurants in Berlin-Moabit mit einem abgebrochenem Flaschenhals angegriffen haben.

Der 23-Jährige erlitt Schnittverletzungen an der Hand und am Unterarm, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der 36-Jährige mit dem Angestellten zunächst verbal in Streit geraten und attackierte ihn dann mit der Flasche.

Der 23-Jährige und sein Kollege drängten den Angreifer aus dem Laden, was ein Polizist außer Dienst bemerkte, wie es hieß. Der Beamte winkte eine Streife heran und die Polizisten nahmen den 36-Jährigen fest. Weil sich der Mann dabei laut Polizei erheblich wehrte, setzten sie Reizstoff ein. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt. Nach Feststellung seiner Identität kam er den Angaben zufolge wieder auf freien Fuß. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

(dpa)