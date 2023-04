Angriff auf Mitarbeiter von Abgeordnetem

Ein Mitarbeiter des Linke-Abgeordneten Niklas Schrader ist an dessen Wahlkreisbüro in Berlin-Neukölln von einem Unbekannten angegriffen worden.

Ein 37-Jähriger sei am Mittwochvormittag bedroht, beleidigt und geschlagen worden, teilte die Berliner Polizei mit.

Zuvor habe der Mitarbeiter des Abgeordneten den Mann zur Rede gestellt, weil dieser zum wiederholten Mal im Vorbeigehen gegen die Fensterscheibe des Wahlkreisbüros in der Schierker Straße gespuckt habe. Laut Polizei ermittelt nun der Polizeiliche Staatsschutz.

Schrader selbst machte den Fall auf Twitter öffentlich. Demnach soll der Täter "Kommunistenschweine" und "Mauermörder" geschrien und gedroht haben, den Mitarbeiter "abzustechen". Dann habe der Angreifer zugeschlagen und sei geflüchtet. "Zum Glück, muss man leider sagen, blieb es bei Schürfwunden und Prellungen." Schrader sprach von schockierend tief sitzendem Hass und kündigte an, man werde sich davon nicht einschüchtern lassen.

Schrader arbeitet in dem Büro "Linx*44" ebenso wie der Linke-Politiker Ferat Koçak, der zu den Opfern der rechtsextremistische Anschlagsserie in Neukölln zählt. Am 1. Februar 2017 war sein Wagen in Flammen aufgegangen.

