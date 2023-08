Drei Monate altes Baby in Berlin getötet

Ein drei Monate altes Baby ist in Berlin getötet worden.

Die Ermittlungen seien noch am Anfang, sagte ein Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft am späten Freitagabend der dpa. Zu weiteren Details - etwa zur Todesursache oder wann das Kind gestorben ist - äußerte er sich aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht. Er kündigte für Samstag eine gemeinsame Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft an.

(dpa)