Drei Verletzte nach Messerattacke in Wedding

Bei einer Messerattacke in Berlin-Wedding sind drei Männer verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Ein 17- und ein 29-Jähriger wurden im Krankenhaus umgehend operiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein weiterer 40-Jähriger wurde ambulant behandelt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die drei Männer am Sonntagabend auf der Groninger Straße unterwegs, als der 17-Jährige an der Ecke Maxstraße von einem 35-Jährigen angegriffen wurde. Die zwei Begleiter des 17-Jährigen wollten dazwischen gehen. Vor der Tat soll es einen Streit zwischen den Männern gegeben haben. Der Tatverdächtige konnte in der Nähe festgenommen werden.

(dpa)