Einbruch in Juweliergeschäft: Schadenshöhe unbekannt

Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen in ein Juweliergeschäft eingebrochen und haben dieses verwüstet.

Nach Angaben der Polizei richteten die beiden Männer einen erheblichen Schaden in dem Gewerbe in Berlin-Marienfelde an. Zeugen beobachteten demnach, wie ein Auto aus dem Geschäft herausfuhr. Mindestens zwei Menschen sollen an dem Einbruch beteiligt gewesen sein. Ob Gegenstände gestohlen wurden, ist bislang nicht bekannt.

(dpa)