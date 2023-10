Elfjährige und Frau in Köpenick tot aufgefunden

Ein elfjähriges Mädchen und eine 68 Jahre alte Frau sind in einem Haus in Berlin-Köpenick tot aufgefunden worden.

Das teilte die Polizei am Montag mit. In dem Gebäude in der Kinzerallee sei am Morgen zudem eine 42-jährige Frau schwer verletzt aufgefunden worden. Ein weiteres Familienmitglied - ein 70-jähriger Mann - sei in einem anderen Haus in der Gelnitzstraße ebenfalls schwer verletzt aufgefunden worden, hieß es. Die Mordkommission ermittle wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, sagte der Polizeisprecher.

Weitere Details, etwa zum konkreten Verwandtschaftsverhältnis der Getöteten und Verletzten, nannte er zunächst nicht. Die Hintergründe der Tat seien Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.

(dpa)