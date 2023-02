Fahrgast raubt Taxi und rast durch Berlin

Ein Räuber hat laut Polizei einen Berliner Taxifahrer bedroht, dessen Taxi gestohlen und ist damit durch Berlin gefahren.

Der Mann stieg in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.25 Uhr in Gesundbrunnen im Norden Berlins in das Taxi des 61-jährigen Fahrers, wie die Polizei mitteilte. Als der Taxifahrer halten musste, soll der Fahrgast ihn mit einem Messer bedroht haben, woraufhin der Fahrer ausstieg. Der Fahrgast setzte sich den Angaben zufolge ans Steuer und fuhr davon. Gegen 2.00 Uhr fand die alarmierte Polizei den Wagen in Kreuzberg am Schlesischen Tor. Das Taxi war an der Unterseite beschädigt. Zeugen hatten gesehen, wie der Wagen mit viel zu hoher Geschwindigkeit über einen Bordstein fuhr. Die Suche nach dem Räuber blieb erfolglos.

(dpa)