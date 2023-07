Ermittlungen

19:47 Uhr

Jugendliche beleidigen und schlagen Mann in der S-Bahn

Artikel anhören Shape

Ein 53-jähriger Mann ist am Freitagabend in Berlin in der S-Bahn beschimpft und geschlagen worden.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand stieg er am S-Bahnhof Bornholmer Straße im Stadtteil Prenzlauer Berg in eine S-Bahn Richtung Frohnau, wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte. Dort hat er nach seinen Angaben vier männliche Jugendliche rauchen sehen. Als er sie aufgefordert habe, damit aufzuhören, sollen sie ihn homophob beleidigt haben. Nach dem Aussteigen am S-Bahnhof Wollankstraße seien ihm die vier Tatverdächtigen gefolgt. Einer aus der Gruppe soll ihm in Bahnhofsnähe von hinten mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend hätten sich die vier entfernt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung mit homophobem Hintergrund. (dpa)

Themen folgen