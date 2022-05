Ermittlungen

14:14 Uhr

Kabeldiebe verursachen hohen Schaden

Erneut haben in Brandenburg Unbekannte Kabel gestohlen: Schäden im fünfstelligen Euro-Bereich meldete die Polizei am Montag aus Waltersdorf (Dahme-Spreewald) nach zwei Kupferkabel-Diebstählen in zwei Firmen am frühen Montagmorgen.

Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers habe die Fahndung noch nicht zum Erfolg geführt, hieß es. Am Wochenende waren demnach außerdem Kabeldiebe in Senftenberg und Calau (Oberspreewald-Lausitz) unterwegs. Auf einer Baustelle in Senftenberg stahlen die Unbekannten 20 Kabelrollen und einen Stromgenerator. Bei Calau wurden aus einem Gebäude Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Detailliertere Angaben zu den Schadenssummen machte die Polizei nicht. (dpa)

