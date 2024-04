Lkw-Fahrer wird tot in seinem Fahrzeug gefunden

Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstagabend tot im Führerhaus seines Fahrzeugs gefunden worden.

Ein Zeuge entdeckte den leblosen Mann am frühen Abend in Neuzelle (Landkreis Oder-Spree) auf dem Parkplatz eines Discounters in der Waldstraße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Zeuge habe versucht, den 68 Jahre alten Lkw-Fahrer anzusprechen und anschließend den Rettungsdienst informiert. Dieser habe nur noch den Tod des Fahrers feststellen können. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

(dpa)