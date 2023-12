Mann im Wedding getötet: Polizei sucht Zeugen

Ein Mann ist in Berlin-Wedding vermutlich in einer Wohnung getötet worden.

Die Polizei wurde am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr von einem Zeugen, der die Leiche in der Wohnung in der Utrechter Straße gefunden hatte, alarmiert. Die Umstände deuteten auf ein Tötungsdelikt hin, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die am Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

(dpa)