Mann schießt auf Späti in Berlin-Moabit

Ein Mann soll in Berlin-Moabit vom Gehweg aus auf einen Spätverkauf geschossen haben.

Anschließend habe er den Laden betreten, lautstark herum geschrien und weitere Schüsse abgefeuert, teilte die Polizei am Montag über den Vorfall am Sonntagabend mit. Zur Tatzeit habe sich ein Verkäufer in dem Spätkauf auf der Straße Alt-Moabit aufgehalten. Ob weitere Menschen anwesend waren, konnte die Polizei am Montagmorgen noch nicht sicher mitteilten. Der Verkäufer blieb unverletzt. Der mutmaßliche Täter soll unerkannt in Richtung Stromstraße geflüchtet sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)