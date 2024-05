Mann wirft Möbelstücke vom Balkon im achten Stock

Ein 43-jähriger Mann hat von einem Balkon im achten Stock in Potsdam mehrere Möbelstücke und Gegenstände geworfen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, riefen Anwohner am Samstagmorgen die Einsatzkräfte, weil Geschrei aus der Wohnung zu hören war und ein Mann Gegenstände von dem Balkon warf. Daraufhin kamen Polizei- und Rettungskräfte wegen des Verdachts häuslicher Gewalt zum Einsatz.

Vor Ort warnten Anwohner Passanten, die sich unterhalb des Balkons befanden. Da niemand in der betroffenen Wohnung reagierte, öffnete die Feuerwehr selbstständig die Tür. In der Wohnung teilte die Inhaberin der Wohnung demnach den Polizisten mit, dass sich der 43-Jährige unerlaubterweise in der Wohnung aufhält und unter anderem Stuhlbeine vom Balkon im achten Geschoss warf. Der Mann erhielt daraufhin einen Platzverweis.

Gegen ihn wird wegen Hausfriedensbruch und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zudem wird nach Zeugen gesucht, die durch herunter geworfene Gegenstände getroffen wurden.

(dpa)