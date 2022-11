Messerattacke nach Unfall: Täter noch unbekannt

Nach der Messerattacke auf einen Lastwagenfahrer an einem Unfallort in Berlin-Wilmersdorf sucht die Polizei weiter nach dem Täter.

Es hätten sich Zeugen zu dem Vorfall am vergangenen Montag gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", so die Sprecherin. Der unbekannte Mann hatte den Lkw-Fahrer unvermittelt angegriffen und ihm eine Stichverletzung zugefügt. Der 64-Jährige kam laut Polizei ins Krankenhaus.

Zuvor war eine 44 Jahre alte Radfahrerin auf der Bundesallee von seinem Betonmischer erfasst worden. Die Frau stürzte, wurde von dem Laster überrollt - und lebensgefährlich verletzt. Der Unbekannte soll den 64-Jährigen, der neben dem Transporter stand, dann unvermittelt angegriffen haben und geflohen sein.

Der Unfall hatte auch bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil ein Spezialfahrzeug, das helfen sollte die verletzte Radfahrerin unter dem Lkw zu befreien, nach Angaben der Feuerwehr in einem Stau auf der Stadtautobahn stand. Dieser soll durch eine Aktion der Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" ausgelöst worden sein.

(dpa)