Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Bei der Festnahme eines mutmaßlichen Drogenschmugglers am Freitag haben Ermittler nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Berlin acht Kilogramm Kokain gefunden.

Der 32-Jährige sollte demnach am Samstag einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Den genauen Ort der Festnahme nannte die Generalstaatsanwaltschaft zunächst nicht.

Dem Mann wird vorgeworfen, in den vergangenen Monaten Drogen "in nicht geringer Menge" nach Berlin geschmuggelt zu haben. Die Ermittler fanden das Kokain bei ihm und einem Komplizen. Das Rauschgift sollte demnach vor einem Weiterverkauf in einen Bunker gebracht werden. Außerdem stellten die Beamten vier Kilogramm Marihuana, rund 50.000 Euro, Pumpgun-Munition und diverse Handys sicher. 30 beschlagnahmte SIM-Karten werden nun ausgewertet.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg und des Landeskriminalamtes Berlins hatten mehrere Monate lang zusammen mit der Staatsanwaltschaft ermittelt. Dazu gab es sechs Durchsuchungen in Berlin und eine in Cloppenburg.

Ziel der Ermittlungsgruppe ist die Bekämpfung des organisierten internationalen Rauschgiftschmuggels und der Bandenkriminalität in Berlin und Umgebung.

