Smartphones aus Büroräumen der Berliner Museen geklaut

In ein Verwaltungsgebäude der Staatlichen Museen zu Berlin ist eingebrochen worden.

"Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten Unbekannte gewaltsam ein Fenster und stiegen in die Büroräume in der Stauffenbergstraße ein", teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit. Ein Sicherheitsmitarbeiter hätte gegen 5.20 Uhr das beschädigte Fenster bemerkt und die Polizei verständigt. "Nach derzeitigem Sachstand wurden aus den Büros mehrere Smartphones entwendet." Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls. Ausstellungsräume der umliegenden Museen waren nach Angaben der Polizei und eines Museumssprechers nicht betroffen.

(dpa)