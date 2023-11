Ermittlungen

09:05 Uhr

Tankstellenraub in Erkner - Kripo ermittelt

Die Polizei fahndet nach einem Mann und einer Frau die am Montagabend gemeinsam eine Tankstelle am Friedensplatz in Erkner (Oder-Spree) ausgeraubt haben sollen.

Die beiden sollen kurz vor Ladenschluss in die Tankstelle gekommen sein, dort haben sie vom Angestellten Bargeld gefordert und ihn bedroht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Das erbeutete Geld sollen die Räuber in eine Kaufland-Tüte gepackt haben und dann zu Fuß geflohen sein. Der Tankstellenmitarbeiter blieb unverletzt. Trotz eines Fahndungseinsatzes von Polizei und Bundespolizei konnten die Täter noch nicht gefasst werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Frau wird als blond, etwa 35 Jahre alt und ein Meter siebzig groß beschrieben. Der männliche Täter soll etwa ein Meter fünfundachtzig groß, kräftig und 35 bis 40 Jahre alt sein. Beide waren bei dem Überfall vermummt. Über die Höhe des erbeutetet Geldbetrages kann die Polizei keine Angaben machen. (dpa)

