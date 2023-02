Überfall auf Waffengeschäft in Berlin-Wedding

Ein Waffengeschäft in Berlin-Wedding ist von einem unbekannten Täter überfallen worden.

Dabei erbeutete der Mann am Mittwochvormittag Schreckschusswaffen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach mehreren Zeugenaussagen betrat der Täter den Laden in der Müllerstraße gegen 13.00 Uhr. Laut Polizei sah er sich zunächst einige der in Vitrinen verschlossenen Ausstellungsstücke an, bis er plötzlich eine Glasscheibe zerstörte und einige Waffen stahl. Als der Dieb fliehen wollte, habe sich ein 61-jähriger Mitarbeiter ihm in den Weg gestellt. Der Täter trat ihm den Angaben zufolge gegen den Oberkörper und entkam unerkannt.

(dpa)