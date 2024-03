Unbekannte beschmieren sowjetisches Ehrenmal in Prenzlau

Unbekannte haben ein Denkmal für im Zweiten Weltkrieg gefallene sowjetische Soldaten in Prenzlau beschmiert.

Zeugen hatten die Beamten am Sonntag zu dem sowjetischen Ehrenmal gerufen, wie die Brandenburger Polizeidirektion Ost am Montag mitteilte. Die Täter schmierten nach Angaben eines Polizeisprechers antirussische Schriftzüge an das Denkmal. Der Staatsschutz ermittelt.

(dpa)